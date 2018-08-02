На Донбассе отгремели десятки атак оккупантов РФ: трое защитников Украины стали жертвами обстрелов боевиков

02.08.2018 09:34

Пресс-центр Операции объединенных сил рассказал о новых изощренных провокациях российско-террористических войск на временно оккупированном Донбассе.

За прошедшие сутки, 1 августа, пророссийские боевики 21 раз нарушали перемирие на временно неподконтрольной территории, передает "Диалог.UA".

Уточняется, что в районе боевых действий трое украинских военных получили ранения. Гибридная армия РФ вела прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, БМП и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Станицы Луганской и Новолуганского.

Более того, подразделения Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного также были подвергнуты массированный обстрелам со стороны противника.