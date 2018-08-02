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На Донбассе пропал украинский военный
Штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил об исчезновении украинского военнослужащего в зоне боевых действий на Донбассе.
Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook, передает apostrophe.ua.
"За прошедшие сутки также обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организовано его поиски", - уточняется в сообщении.
Отметим, что за прошедшие сутки со стороны украинских военных обошлось без жертв. Но за прошедшие сутки ранения получили трое бойцов получили ранения. Кроме того, за четверг, 2 августа, ранения получили уже двое украинских военнослужащих.
В пресс-центре ООС рассказали и о ликвидации нескольких боевиков за прошедшие сутки. "По данным разведки 5 оккупантов погибли и 4 получили ранения", - уточняют в пресс-центре.
Теги: Донбасс, ликвидация, ранения, боевики, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
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