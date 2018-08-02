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Архив - Донецкая область

В Донецке появились новые тентованные грузовики боевиков «ДНР»

02.08.2018 12:24
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В Донецке появились новые тентованные грузовики боевиков «ДНР»

Во временно оккупированном Донецке появились новые тентованные грузовики боевиков «ДНР» и российских оккупантов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка на улицах города в последние дни замечают новые тентованные грузовики боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Дончане считают, что, скорей всего, идет «обновление автопарка».

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Донецьк. Все частіше зустрічаються Камази з прямим високим тентом, багато УралоКамазів або нові, або свіжопофарбовані – х…о вирішило обновити автопарк?».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, грузовик, ДНР, боевики, соцсети, оккупанты
 
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