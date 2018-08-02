В Донецке появились новые тентованные грузовики боевиков «ДНР»

02.08.2018 12:24

Во временно оккупированном Донецке появились новые тентованные грузовики боевиков «ДНР» и российских оккупантов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка на улицах города в последние дни замечают новые тентованные грузовики боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Дончане считают, что, скорей всего, идет «обновление автопарка».

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Донецьк. Все частіше зустрічаються Камази з прямим високим тентом, багато УралоКамазів або нові, або свіжопофарбовані – х…о вирішило обновити автопарк?».