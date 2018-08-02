В ОРДО введут ограничение на пользование мобильным интернетом "Феникса"

02.08.2018 11:25

Оккупационный мобильный оператора «Феникс»намерен ввести ограничения на пользование мобильным интернетом.

По данным СМИ боевиков, с 10 августа вводятся изменения в условиях услуги «Мобильный интернет 30 +» и тарифа «Народный интернет Феникс», передает donpress.com.

По информации, после использования установленного лимита в 1 Гб дополнительный веб-трафик абонентам будут выделять за отдельную плату. Так, стоимость 1 или 5 Гб составит 50 и 100 рублей соответственно.