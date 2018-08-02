Войны на Донбассе не будет, – командующий ООС

02.08.2018 19:12

Войны на Донбассе не будет, но безопасность будет обеспечена. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 августа, в ходе заседания коллегии Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев.

«Я вам ответственно заявляю, что войны на Донбассе не будет. Объединенные силы имеют цель и действуют исключительно с целью недопущения разжигания военного конфликта. Объединенные силы осознанно выполняют каждый шаг в рамках этого задания. Будьте уверены, это будет подтверждено конкретными действиями», – заявил он.

Командующий ООС также призвал присутствующих на коллегии руководителей городов и районов строить мирную Донетчину. «Безопасность выполнения задач военно-гражданскими администрациями и всеми органами государственной власти, местного самоуправления на подконтрольной правительству Украины территории обеспечат Объединенные силы», – подчеркнул Наев.