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Архив - Донецкая область

Войны на Донбассе не будет, – командующий ООС

02.08.2018 19:12
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Войны на Донбассе не будет, – командующий ООС

Войны на Донбассе не будет, но безопасность будет обеспечена. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 августа, в ходе заседания коллегии Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев.
«Я вам ответственно заявляю, что войны на Донбассе не будет. Объединенные силы имеют цель и действуют исключительно с целью недопущения разжигания военного конфликта. Объединенные силы осознанно выполняют каждый шаг в рамках этого задания. Будьте уверены, это будет подтверждено конкретными действиями», – заявил он.
Командующий ООС также призвал присутствующих на коллегии руководителей городов и районов строить мирную Донетчину. «Безопасность выполнения задач военно-гражданскими администрациями и всеми органами государственной власти, местного самоуправления на подконтрольной правительству Украины территории обеспечат Объединенные силы», – подчеркнул Наев.



Теги: Донбасс, война, мир, ООС
 
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