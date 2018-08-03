"ЛДНР" получили мощный ответ на минометные обстрелы позиций ВСУ: двое боевиков успешно ликвидированы

03.08.2018 15:14

Российско-террористические войска не перестают нарушать режим перемирия на Донбассе, в частности применяя запрещенные Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

Вчера, 2 августа, террористы "ЛДНР" вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП.В частности, мощные обстрелы противник вел по защитникам в районе Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумив, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки. Также пострадали бойцы ВСУ вблизи Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино. Более того, оккупанты РФ ударили по позициям ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм. По данным разведки двое оккупантов погибли и один получил ранения. Напомним, в оккупированной Горловке террористы ради забавы обстреляли подростков. Ранее украинские военные разнесли в щепки позиции противника с помощью боевой авиации.

Источник : https://www.dialog.ua