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На оккупированном Донбассе горят из-за мин горят зерновые
03.08.2018 20:36
Российские оккупационные войска активизировали на Донбассе работы по оборудованию своих передовых позиций дополнительными минно-взрывными заграждениями.
Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.
Отмечается, что при выполнении инженерных работ оккупанты пренебрегает правилами пожарной безопасности, что влечет возникновение многочисленных пожаров на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"В частности, на участке минирования передовой позиции одного из подразделений 1 АК ВС РФ, в результате детонации мин произошел взрыв и начался пожар. В результате, огнем было уничтожено большую площадь урожая зерновых культур, часть лесополосы, сельскохозяйственную технику и имущество гражданского населения", - говорится в сообщении.
При этом возмущение местных жителей вызвало нежелание российских военнослужащих помогать тушению пожара и отказ оккупационного командования признать причиной пожара взрыв мин и компенсировать пострадавшим ущерб от пожара.
"В частности, на участке минирования передовой позиции одного из подразделений 1 АК ВС РФ, в результате детонации мин произошел взрыв и начался пожар. В результате, огнем было уничтожено большую площадь урожая зерновых культур, часть лесополосы, сельскохозяйственную технику и имущество гражданского населения", - говорится в сообщении.
При этом возмущение местных жителей вызвало нежелание российских военнослужащих помогать тушению пожара и отказ оккупационного командования признать причиной пожара взрыв мин и компенсировать пострадавшим ущерб от пожара.
Источник : http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, безопасность, пожар, мина, Минобороны
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