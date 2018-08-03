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Архив - Донецкая область

Оккупационные «власти ДНР» не считают в пенсионный стаж время работы в Украине

03.08.2018 12:46
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Оккупационные «власти ДНР» не считают в пенсионный стаж время работы в Украине

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» преподнесли людям очередной «сюрприз». Теперь это касается пенсий. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» преподнесли жителям временно оккупированных территорий Донецкой области очередной «сюрприз». Теперь людям, выходящим на пенсию, годы работы в Украине не всчитываются в пенсионный стаж. Мотивация – «невозможно проверить».

Вот что пишут в соцсетях дончане, столкнувшиеся с такой проблемой:

«В ДНР стали отказывать в пенсии людям, которые работали на территории, сейчас подконтрольной Украине. Этот период просто не включается в стаж, потому что его «невозможно проверить». И получается, что стажа не хватает, хоят человек всю жизнь работал и платил взносы в ПФ»,
«И кто «фашисты» и геноцидит?) или все просто — денег нет)».



Теги: Донбасс, работа, время, оккупация, ДНР, стаж
 
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