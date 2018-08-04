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Боевики наращивают наступление на Донбассе: ВСУ дали мощный отпор, враг понес потери
Ситуация на Донбассе обостряется на отдельных направлениях. Боевики наращивают наступление и обстрелы по позициям украинских защитников, но бойцы ВСУ уверенно держат оборону.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
За минувшие сутки, 3 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В основном они обстреливали украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, гранатометоы и стрелкового оружия возле Макарово, Крымского, Луганского, Новолуганского, Железного, Южного, Красногоровки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного.
В районе Талаковки противник вел огонь из 82-мм минометов, а возле Павлополя — из танка и 120-мм минометов. Украинские военные дали мощный отпор врагу и уверенно удержали свои позиции. Погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.
По данным разведки, враг понес потери — сообщается об одном уничтоженном и одном раненом боевиках.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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