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"Л/ДНР" превратили Ростов в криминальную столицу: силовик РФ рассказал правду о развязанной Россией войне
За последние неполных 5 лет российская Ростовская область скакнула с 14-го на 6-е место в рейтинге уровня преступности. Это заслуга "ДНР" и "ЛНР". О том, как оккупация Донбасса отразилась на криминогенной обстановке России рассказал "Новой газете" недавно уволившийся высокопоставленный источник в МВД Ростовской области, передает "Диалог.UA".
Отмечается, что еще в 2013 году до того, как Кремль создал на Донбассе террористические "Л/ДНР", Ростовская область была на 14-м месте в РФ по количеству преступлений. Всего за 5 лет она скакнула на 6-е место и ситуация продолжает усугубляться. Это, заверил источник, результат кровопролитной войны, которую РФ развязала на украинской территории. "Как только там начались военные действия, то моментально оттуда к нам пошел поток криминала и местных проституток… В наших городах началось невиданное", - пожаловался экс-силовик, уточнив, что с местными конкурентами они не церемонились и "разверзся ад". С его слов, совершеннейший бардак творился в 2014 году всего несколько месяцев. Однако, как только криминалитет и "ночные бабочки" поняли, что война надолго, они ринулись дальше - в столицу России. Тем не менее, в самой области ситуация не слишком улучшилась.
Так, по данным источника, с Донбасса постоянно в РФ едут обратно российские боевики, разочарованные в "русском мире", зарплатах, тотальной нищете. Там им уже даже не осталось, что грабить. Силовик подтвердил слухи о том, что ФСБ всеми силами старалось сдерживать эту обратную волну. Из Москвы, с его слов, пришла установка заворачивать террористов обратно в "Л/ДНР". Однако криминогенную ситуацию региона это уже не спасает.
Теги: Донбасс, Ростов-на-Дону, криминал, ДНР, ЛНР
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