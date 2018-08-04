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Ловушка разведчика: в Украине рассказали о хитрой задумке Путина с Донбассом

04.08.2018 11:21
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Ловушка разведчика: в Украине рассказали о хитрой задумке Путина с Донбассом

Предложение российского президента Владимира Путина президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе является разведывательной ловушкой.

Такое мнение "Апострофу" озвучил украинский ученый-философ, бывший исполнительный директор международного фонда "Видродження" Евгений Быстрицкий.

По его словам, предложение Путина не подразумевает проведение открытого референдума и американцам стоит это понимать.

"Те моменты, которые я привел, думаю, должны быть понятны американцам. Это не будет свободный референдум, это фактически ловушка. Это типичная разведывательная ловушка", - считает ученый.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, ловушка, Дональд Трамп, референдум
 
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