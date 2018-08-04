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"На полу расстрелянные, валяются вещи", - экс-силовик РФ разоткровенничался о "геройствах" в Донецке "Оплота"
На Донбассе после прихода туда "русского мира" стало царить "право сильного". Убийства, мародерство и прочие преступления стали обыденностью. Жуткую историю о зверствах террористов на Донбассе рассказал "Новой газете" бывший сотрудник МВД Ростовской области, имя которого не называется, передает "Диалог.UA".
Экс-силовик отметил, что после оккупации Донбасса он ездил туда знакомиться с новыми местными "коллегами". Пришли в шок от беспредела, которые творили в ОРДЛО боевики. В частности, отличилась там печально известная группировка "Оплот". "Милиция" с ними справится не могла. "Кругом вооруженные люди, царит право сильного", - объяснил силовик, уточнив, что оплотовцы не только грабили местное население, но и не гнушались убийствами невиновных. При этом они не скрывали своего участия в преступлении. "Вызов на квартиру в Донецке, ограбление, выезжает наряд, а на месте уже бойцы так называемого батальона "Оплот". На полу расстрелянные ими подозреваемые, валяются вещи. Ополченцы забирают "в пользу республики" из квартиры все ценное и бросают милиции: "Ситуацию разрешили по законам военного времени. Ну а вы тут приберитесь, оформите"" - рассказал экс-силовик типичную историю для оккупированного Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, расстрел, мародеры, грабеж
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