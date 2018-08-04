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Оккупанты ОРДЛО обвинили Украину в срыве восстановления работы Vodafone
04.08.2018 13:22
Представитель «ЛНР» на мирных переговорах в Минске Владислав Дейнего обвинил украинские власти в срыве восстановления нормальной работы оператора мобильной связи Vodafone на территории ОРДЛО.
Дейнего заявил, что на 2 августа была согласована доставка необходимого оборудования и комплектующих для выполнения ремонта и обслуживания базовых станций на оккупированную территорию соответствующего оборудования, передает donpress.com.
Он подчеркнул: «Несмотря на согласованные график и маршрут, 2 августа транспорт с оборудованием так и не прибыл».
По его словам, это уже третья попытка наладить работу мобильного оператора.
Теги: Украина, Донбасс, Минск, переговоры, связь, Vodafone, мобильная связь, оккупанты, ОРДЛО, Дейнего
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