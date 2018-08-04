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"Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь

04.08.2018 19:28
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"Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь

Чтобы попасть на отдых во временно оккупированное Седово (Донецкая область), гражданам приходится часами ждать очереди на проверку на блокпостах.

Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает donpress.com.

"Пятница, а дамбаский народ уже повалил на выходные на отдых в первую республиканскую здравницу. Перед обедом на проверку на наличие диверсантов на блокпосту на въезд на морской курорт было 78 машин и автобусов", - рассказал очевидец.

При этом сами отдыхающие жалуются на низкое качество отдыха в поселке - по их словам, рядом с пляжами установлены общественные туалеты, и запах от них распространяется по всему побережью. "Общественные туалеты прям возле моря. Лежиш, а вокруг г***ом и с***ми воняет", - пожаловался один из отдыхающих.



Теги: Донбасс, отдых, Седово, курорт, оккупация, блокпост, соцсети, пляжи
 
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