"Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь

04.08.2018 19:28

Чтобы попасть на отдых во временно оккупированное Седово (Донецкая область), гражданам приходится часами ждать очереди на проверку на блокпостах.

Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает donpress.com.

"Пятница, а дамбаский народ уже повалил на выходные на отдых в первую республиканскую здравницу. Перед обедом на проверку на наличие диверсантов на блокпосту на въезд на морской курорт было 78 машин и автобусов", - рассказал очевидец.

При этом сами отдыхающие жалуются на низкое качество отдыха в поселке - по их словам, рядом с пляжами установлены общественные туалеты, и запах от них распространяется по всему побережью. "Общественные туалеты прям возле моря. Лежиш, а вокруг г***ом и с***ми воняет", - пожаловался один из отдыхающих.