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"Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь
04.08.2018 19:28
Чтобы попасть на отдых во временно оккупированное Седово (Донецкая область), гражданам приходится часами ждать очереди на проверку на блокпостах.
Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает donpress.com.
"Пятница, а дамбаский народ уже повалил на выходные на отдых в первую республиканскую здравницу. Перед обедом на проверку на наличие диверсантов на блокпосту на въезд на морской курорт было 78 машин и автобусов", - рассказал очевидец.
При этом сами отдыхающие жалуются на низкое качество отдыха в поселке - по их словам, рядом с пляжами установлены общественные туалеты, и запах от них распространяется по всему побережью. "Общественные туалеты прям возле моря. Лежиш, а вокруг г***ом и с***ми воняет", - пожаловался один из отдыхающих.
Теги: Донбасс, отдых, Седово, курорт, оккупация, блокпост, соцсети, пляжи
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