Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории

04.08.2018 07:55

Жителям временно оккупированных территорий Донецкой области при расчете пенсионных выплат не будут учтены годы, отработанные на территории подконтрольной Украине. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

Граждане, находящиеся в оккупации и выходящие на пенсию, столкнулись с очередной проблемой. Им сообщили, что из-за "невозможности проверить" факт трудовой деятельности на территории подконтрольной украинской власти этот период попросту не будет учтен. Возмущенные местные жители считают это геноцидом.

«В ДНР стали отказывать в пенсии людям, которые работали на территории, сейчас подконтрольной Украине. Этот период просто не включается в стаж, потому что его «невозможно проверить». И получается, что стажа не хватает, хотя человек всю жизнь работал и платил взносы в ПФ»,

"И кто «фашисты» и геноцидит?) или все просто — денег нет)».

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Источник ДонПресс