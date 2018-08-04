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Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
Уже около недели на некоторых КПВВ в Донецкой области пограничники не пропускают транспортные средства, в документации которых указывается "грузопассажирский", "микроавтобус".
Транспорт не пропускается как на въезд на оккупированные территории, так и на выезд с них. Это объясняется выходом нового Распоряжения.
В этом распоряжении, согласно сообщению организации, были даны разъяснения относительно того, какие транспортные средства являются легковым и, соответственно, могут беспрепятственно пересекать линию разграничения. К пропуску разрешены легковые автомобили категории "В" у которых в техническом паспорте указано:
категория - "В";
количество мест - не больше 9;
общая грузоподъемность - до 3500.
Также допускаются транспортные средства, которые соответствуют данным критериям по результатам осмотра самого транспортного средства. Но если данные в документации не соответствуют реальной картине (например, в документах указано 6 мест, а по факту будет 10), в пропуске могут отказать.
"Пока те транспортные средства, которые не соответствуют критериям, но выехали с временно оккупированной территории ранее - до изменений, также смогут пересечь линию разграничения. Помните, что согласно пункту 5.11, разрешается в случае переезда на другое место проживания перемещение личных вещей с временно неконтролируемой территории и другими транспортными средствами, а также перемещение самих транспортных средств (грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и т.д.)", - отмечает "Донбасс SOS".
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, грузовик, микроавтобус, КПВВ
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