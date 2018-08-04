Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко

04.08.2018 16:20

В Сети появилась информация о гибели на Донбассе еще одного врага Украины - некоего Дмитрия Цупко, орудовавшего в составе группировки "ЛНР".

О смерти боевика сообщил Twitter-аккаунт Necro Mancer, ослеживающий в Сети сообщения боевиков "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

Информации о погибшем 22-летнем террористе "ЛНР" Дмитрие Цупко крайне мало. О его гибели сообщила в Сети сестра.

"Зачем ты ушел на фронт? Лучше бы тебя посадили, чем привезли мертвым. Как мы без тебя? Зачем ты поехал с ним?” - пишет отчаявшаяся девушка.

Ликвидирован Цупко был предположительно 15 июля нынешнего года. Его тело было доставлено в его родной город Луганск уже спустя сутки. Скорее всего, он был убит при столкновении с бойцами Операции Объединенных сил (ООС). Хотя не исключены и иные варианты.