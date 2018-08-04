- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко16:20
- Боевики «ДНР» устанавливают противотанковые мины поперек дорог15:59
- Переселенец из Донецка почти три года не может получить свою пенсию15:41
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ14:38
- У Захарченко боевики «ДНР» несут потери в живой силе14:19
- В «ДНР» начали продавать хлеб с проволокой13:41
- Оккупанты ОРДЛО обвинили Украину в срыве восстановления работы Vodafone13:22
- В Горловке «министры ДНР» опять обещают «запустить» «Стирол»13:01
- "Представительство "ДНР" во Франции: посол Украины рассказал, что с ним будет12:40
- У Захарченко в Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»12:22
Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
В Сети появилась информация о гибели на Донбассе еще одного врага Украины - некоего Дмитрия Цупко, орудовавшего в составе группировки "ЛНР".
О смерти боевика сообщил Twitter-аккаунт Necro Mancer, ослеживающий в Сети сообщения боевиков "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".
Информации о погибшем 22-летнем террористе "ЛНР" Дмитрие Цупко крайне мало. О его гибели сообщила в Сети сестра.
"Зачем ты ушел на фронт? Лучше бы тебя посадили, чем привезли мертвым. Как мы без тебя? Зачем ты поехал с ним?” - пишет отчаявшаяся девушка.
Ликвидирован Цупко был предположительно 15 июля нынешнего года. Его тело было доставлено в его родной город Луганск уже спустя сутки. Скорее всего, он был убит при столкновении с бойцами Операции Объединенных сил (ООС). Хотя не исключены и иные варианты.
Теги: Донбасс, Луганск, ликвидация, боевик, гибель, террорист, ДНР, ЛНР, ООС
- "Идущий на смерть" боевик "ДНР" уничтожен на Донбассе: соцсети узнали о гибели боевика от страшных ранений
- Оккупант несет потери: соцсети опознали обезвреженного боевика “ДНР” из Горловки - подробности
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"
- На Донбассе погиб очередной российский наемник по кличке Эфиоп
- В Донбассе ликвидирован юный боевик из Горловки
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко16:20
- Боевики «ДНР» устанавливают противотанковые мины поперек дорог15:59
- Переселенец из Донецка почти три года не может получить свою пенсию15:41
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ14:38
- У Захарченко боевики «ДНР» несут потери в живой силе14:19
- В одном из городов ОРЛО боевик подорвал себя гранатой14:02
- В «ДНР» начали продавать хлеб с проволокой13:41
- Оккупанты ОРДЛО обвинили Украину в срыве восстановления работы Vodafone13:22
- В Горловке «министры ДНР» опять обещают «запустить» «Стирол»13:01
- "Представительство "ДНР" во Франции: посол Украины рассказал, что с ним будет12:40
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко16:20
- Боевики «ДНР» устанавливают противотанковые мины поперек дорог15:59
- Переселенец из Донецка почти три года не может получить свою пенсию15:41
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ14:38
- У Захарченко боевики «ДНР» несут потери в живой силе14:19
- В одном из городов ОРЛО боевик подорвал себя гранатой14:02
- В «ДНР» начали продавать хлеб с проволокой13:41
- Оккупанты ОРДЛО обвинили Украину в срыве восстановления работы Vodafone13:22
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- Жители села на Донбассе просят боевиков отпустить их в Украину: опубликовано письмо на имя главаря "ЛНР"
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- Оккупационные «власти ДНР» не считают в пенсионный стаж время работы в Украине
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории