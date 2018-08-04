- Россия "накачивает" оружием и войсками Светлодарскую дугу: в ООС ожидают худшего - подробности08:33
- Казантип Приазовья: В Мариуполе стартовал масштабный музыкальный фестиваль MRPL City 201808:11
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории07:55
- "На полу расстрелянные, валяются вещи", - экс-силовик РФ разоткровенничался о "геройствах" в Донецке "Оплота"07:48
- "Л/ДНР" превратили Ростов в криминальную столицу: силовик РФ рассказал правду о развязанной Россией войне07:33
- В Мариуполе на ММК Ильича погиб рабочий21:04
- На оккупированном Донбассе горят из-за мин горят зерновые20:36
- Оккупационные власти "ДНР" не гарантируют безопасность десяткам тысяч отдыхающих на Азовском море – Пушилин20:24
- В Краматорске от журналиста-переселенца требуют вернуть «переселенческие» выплаты18:45
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»18:12
Россия "накачивает" оружием и войсками Светлодарскую дугу: в ООС ожидают худшего - подробности
В районе Светлодарской дуги, считающейся самым "горячим" участком фронта на Донбассе, наблюдается скопление гибридной армии РФ и вооружения.
О росте напряженность на Светлодарской дуге рассказал "Обозревателю" офицер украинской стороны в СЦКК Алексей Гаркуша, передает "Диалог.UA".
Он отметил, что бойцы Операции объединенных войск (ООС) у Светлодарской дуги в серьезном напряжении. В последнее время РФ активно стягивала туда к линии фронта вооружение и вояк. Оккупанты объясняют такую активность военными учениями, однако веры им нет. ВСУ очень внимательно следят за любыми действиями вояк Путина в данном районе.
Гаркуша заверил, что противник получит "реальный ответ", если попытается сунуться к позициям украинских войск. Пока, заверил он, угрозы наступления нет. Однако ВСУ не расслабляются, так как под видом учений враг вполне может готовится к чему-то серьезному.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, оружие, ВСУ, оккупанты, Светлодарская дуга, СЦКК, РФ, ООС
- Месть за потери ВСУ на Донбассе: Сеть покорили кадры эффектной ликвидации позиции оккупантов РФ
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- Почему террористы активизировались на Донбассе: генерал объяснил, что нужно боевикам "ДНР/ЛНР"
- В переговорах нет смысла: Путин не собирается завершать войну на Донбассе – эксперт
- Воины ВСУ уничтожили на Светлодарской дуге опорный пункт российских оккупантов
- Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины
- Россия "накачивает" оружием и войсками Светлодарскую дугу: в ООС ожидают худшего - подробности08:33
- Казантип Приазовья: В Мариуполе стартовал масштабный музыкальный фестиваль MRPL City 201808:11
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории07:55
- "На полу расстрелянные, валяются вещи", - экс-силовик РФ разоткровенничался о "геройствах" в Донецке "Оплота"07:48
- Виноваты долги за электроэнергию! В Лисичанске «умерли» троллейбусы07:41
- "Л/ДНР" превратили Ростов в криминальную столицу: силовик РФ рассказал правду о развязанной Россией войне07:33
- В Мариуполе на ММК Ильича погиб рабочий21:04
- На оккупированном Донбассе горят из-за мин горят зерновые20:36
- Оккупационные власти "ДНР" не гарантируют безопасность десяткам тысяч отдыхающих на Азовском море – Пушилин20:24
- Аномальная жара на Донбассе: В неподконтрольном Луганске термометры показывают свыше 37 градусов19:18
- Россия "накачивает" оружием и войсками Светлодарскую дугу: в ООС ожидают худшего - подробности08:33
- Казантип Приазовья: В Мариуполе стартовал масштабный музыкальный фестиваль MRPL City 201808:11
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории07:55
- "На полу расстрелянные, валяются вещи", - экс-силовик РФ разоткровенничался о "геройствах" в Донецке "Оплота"07:48
- Виноваты долги за электроэнергию! В Лисичанске «умерли» троллейбусы07:41
- "Л/ДНР" превратили Ростов в криминальную столицу: силовик РФ рассказал правду о развязанной Россией войне07:33
- Своими голословными обвинениями Юрий Луценко в очередной раз подтвердил, что Украина к демократическим государствам не принадлежит, — Ирина Тиран22:00
- Минфин предлагает ввести идентификацию клиента при совершении денежного перевода21:44
- На туристах можно ставить точку: Крым покинула последняя западная сеть отелей 21:19
- В Мариуполе на ММК Ильича погиб рабочий21:04
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению
- Жители села на Донбассе просят боевиков отпустить их в Украину: опубликовано письмо на имя главаря "ЛНР"
- Оккупационные «власти ДНР» не считают в пенсионный стаж время работы в Украине
- Депутат требует прямых переговоров Украины с Захарченко: украинцы ответили "регионалу"
- Один из украинский операторов мобильной связи поднимет тарифы в два раза
- Сжигает сетчатку глаза: боевики на Донбассе применяют новое оружие против снайперов ВСУ