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Силы ООС на Донбассе приструнили армию Путина мощной "ответкой"
Террористы за минувшие сутки совершили множество провокаций, задействуя в обстрелах позиций ВСУ пехотное вооружение.
У сил ООС есть не летальные потери, но жизни украинских защитников на данный момент ничего не угрожает, передает "Диалог.UA".
ВСУ несколько раз пришлось "придушить" огневую активность террористов, пресекая ответным огнем провокации боевиков, и вынуждая их к соблюдению "перемирия". На луганском направлении провокации террористов не уменьшаются, боевики били по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Шум, Новолуганского.
Наибольшее количество обстрелов за прошедшие сутки пришлось на донецкое направление, также орки зацепили и мариупольское направление. Террористы применили минометы запрещенного калибра, били из гранатометов и другого пехотного вооружения. Боевики обстреляли Гнутово, Новомихайловку, Марьинку. Чермалык, Авдеевку, Талаковку, Павлополь, Красногоровку и Широкино.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Мариупольское направление, Донецкое направление, Луганское направление, ООС
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