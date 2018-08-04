Ситуация в зоне боевых действий на 4 августа. ВИДЕО

04.08.2018 18:31

За прошедшие сутки ситуация вдоль линии разграничения обострилась. Было зафиксировано применение запрещенного вооружения. Всего насчитано 36 прицельных обстрелов.

Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает donpress.com.

В результате боевых действий потерь среди защитников Украины нет.

Луганское направление

Здесь враг осуществил 14 огневых провокаций. Так, вечером, после 18:00 по защитникам Крымского боевики трижды открывали огонь из минометов 82 калибра - было выпущено около 30 мин. Также из пехотного вооружения 7 раз были обстреляны позиции подразделений ООС под этим населенным пунктом.

Вблизи н.п. Новолуганское, Южное, Светлодарск, Макарово, Железное и Луганское враг прицельно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Донецкое направление

На этом участке было насчитано 22 вражеских обстрела. Особенно горячо было в районе Павлополя. Начиная с 20:00 российско- оккупационные войска осуществили 4 выстрела из танка и вели огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, выпустив при этом около 20 мин. Также боевики использовали гранатометы различных типов. После адекватного ответа со стороны наших военнослужащих из штатного пехотного вооружения противник выпустил еще 7 мин 120 калибра.

Также под минометным огнем оказались наши позиции вблизи Талаковки. Здесь оккупанты выпустили 7 мин калибра 82 мм. Кроме того, по нашим позициям в районе Красногоровки, Гнутово, Широкино, Водяного - три раза, возле Пвлополя и Лебединского по четыре раза были применены гранатометы различных типов и другое пехотное вооружение. Защитники Марьинки находились под обстрелом боевиков 6 раз.

Ситуация на сегодня, 4 августа

С начала суток было зафиксировано 8 прицельных обстрелов. В районе Троицкого враг применил крупнокалиберные пулеметы, дважды - возле Новозвановки. Наши позиции под н.п. Марьинка, Широкино, Чермалык, Водяное (два раза) были обстреляны из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

По состоянию на сегодняшнее утро, потерь среди наших военных нет.