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Архив - Донецкая область

Стало известно о подготовке боевиков к масштабной мобилизации на Донбассе

04.08.2018 18:59
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Стало известно о подготовке боевиков к масштабной мобилизации на Донбассе

Боевики террористических ДНР и ЛНР готовят масштабную мобилизацию населения, проживающего на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает apostrophe.ua.

"Российское оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному призыву местного населения для прохождения так называемой военной службы в составе объединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ради реализации подобных планов террористы изменили так называемое "законодательство". Теперь в состав мобилизационного резерва включаются лица, которые раньше не подлегали призыву вообще. В этот список входят, в том числе, и иностранцы, проживающие на оккупированном Донбассе.



Теги: Россия, Донбасс, призыв, оккупация, мобилизация, ДНР, ЛНР, боевики, Минобороны, РФ
 
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