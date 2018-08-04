Последние новости раздела
- В Горловке «министры ДНР» опять обещают «запустить» «Стирол»13:01
- "Представительство "ДНР" во Франции: посол Украины рассказал, что с ним будет12:40
- У Захарченко в Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»12:22
- Боевики наращивают наступление на Донбассе: ВСУ дали мощный отпор, враг понес потери11:59
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки 1982 года рождения11:38
- Ловушка разведчика: в Украине рассказали о хитрой задумке Путина с Донбассом11:21
- В ДНР взрыв и пожар на территории завода «Точмаш»10:58
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение10:39
- Силы ООС на Донбассе приструнили армию Путина мощной "ответкой"10:02
- На блокпосте «ДНР» под Донецком оставались ночевать около 40 машин09:11
У Захарченко в Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
04.08.2018 12:22
Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на странное выгорание на солнце «флагов ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на странное выгорание на солнце «флагов ДНР». Оказывается, красная полоса (нижняя) при выгорании становится желтой! Один из таких выгоревших «флагов» жители запечатлели на входе в один из рынков Донецка.
Также дончане видят в таком выгорании своеобразный символизм – «нечто черное нависло».
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Дыротряпка на отжатомы рынке выгорает в правильном направлении)))»,
«Символично, нечто черное нависло нашим синим небом и пшеничным полем. И в этой тьме летает российский двухглавый мутант».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, флаг, оккупация, ДНР, Захарченко, соцсети
Читайте также:
- «Ленин» и главарь «ДНР» Захарченко
- Газманов, шарики, салют: в оккупированном Донецке отметили «день республики»
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс
- Житель Донецка: "Все хотят, чтобы страшный сон под названием "ДНР" быстрее закончился и все было, как прежде"
- В Горловке «министры ДНР» опять обещают «запустить» «Стирол»13:01
- "Представительство "ДНР" во Франции: посол Украины рассказал, что с ним будет12:40
- У Захарченко в Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»12:22
- Боевики наращивают наступление на Донбассе: ВСУ дали мощный отпор, враг понес потери11:59
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки 1982 года рождения11:38
- Ловушка разведчика: в Украине рассказали о хитрой задумке Путина с Донбассом11:21
- В ДНР взрыв и пожар на территории завода «Точмаш»10:58
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение10:39
- Боевики «ЛНР» усилили проверку транспорта10:20
- Силы ООС на Донбассе приструнили армию Путина мощной "ответкой"10:02
- В Горловке «министры ДНР» опять обещают «запустить» «Стирол»13:01
- "Представительство "ДНР" во Франции: посол Украины рассказал, что с ним будет12:40
- У Захарченко в Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»12:22
- Боевики наращивают наступление на Донбассе: ВСУ дали мощный отпор, враг понес потери11:59
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки 1982 года рождения11:38
- Ловушка разведчика: в Украине рассказали о хитрой задумке Путина с Донбассом11:21
- В ДНР взрыв и пожар на территории завода «Точмаш»10:58
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение10:39
- Боевики «ЛНР» усилили проверку транспорта10:20
- Силы ООС на Донбассе приструнили армию Путина мощной "ответкой"10:02
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению
- Жители села на Донбассе просят боевиков отпустить их в Украину: опубликовано письмо на имя главаря "ЛНР"
- Оккупационные «власти ДНР» не считают в пенсионный стаж время работы в Украине
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- Депутат требует прямых переговоров Украины с Захарченко: украинцы ответили "регионалу"