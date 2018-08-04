У Захарченко в Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»

04.08.2018 12:22

Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на странное выгорание на солнце «флагов ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на странное выгорание на солнце «флагов ДНР». Оказывается, красная полоса (нижняя) при выгорании становится желтой! Один из таких выгоревших «флагов» жители запечатлели на входе в один из рынков Донецка.

Также дончане видят в таком выгорании своеобразный символизм – «нечто черное нависло».

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Дыротряпка на отжатомы рынке выгорает в правильном направлении)))»,

«Символично, нечто черное нависло нашим синим небом и пшеничным полем. И в этой тьме летает российский двухглавый мутант».