Боевики «ДНР» опубликовали список погибших «во время перемирия»

05.08.2018 13:21

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в подконтрольных им пабликах опубликовали список погибших во время «хлебного перемирия» боевиков «ЛДНР», включив в него не только ликвидированных боевиков, но и умерших собственной смертью (в результате болезней), подорвавшихся на гранатах или умерших на территории РФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, боевики «ДНР» включают в список «погибших боевиков ЛДНР» и тех, кто умер в результате болезней, в т.ч. на территории РФ, а также самоподрывы на гранатах.

Жители временно оккупированных территорий задаются вопросом, какое «отношение к перемирию» имеют эти люди:

«Прошел месяц с объявления «Хлебного перемирия» во время которого в принципе запрещено открывать огонь.

За этот период погибли по меньшей мере 20 ребят армий ДНР и ЛНР:

Денис Сысоев 08.03.1988-25.07.2018 – пьяный подорвался на гранате, угрожал детям;

Олег Бециян 21.12.1973-18.07.2018 – умер от запущенной пневмонии;

Сударушкин Павел 30.06.1970-05.07.2018 – умер на территории РФ;

«Рыжий» — ???????? — 02.07.2018 – погиб в ДТП»,

«Казалось бы, какое отношение к перемирию имеет подорвавшийся в пьяном виде на гранате Сысоев, погибший в ДТП «Рыжий», умерший от пневмонии Бециян или давно уехавший в РФ Сударушкин?».