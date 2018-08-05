Чтоб не пропасть по-одиночке! Жители Донбасса помогают друг другу пережить войну. ВИДЕО

05.08.2018 13:57

Военный конфликт на Донбассе показал, что лишь помогая друг другу, можно выжить в тяжелейших, иногда просто нечеловеческих условиях.

По обе стороны линии разграничения проживают одинокие больные старики. Если бы не помощь и поддержка волонтеров, эти люди бы погибли...