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Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО
05.08.2018 16:05
Подавляющее большинство граждан Украины поддерживает идею выплаты пенсий для людей, которые проживают за линией фронта. Об этом говорит опрос, осуществленный «GFK Украина».
Тем не менее чтобы получить доступ к пенсиям жители неподконтрольных территорий становятся фиктивными переселенцами.
Теги: Донбасс, пенсионер, переселенцы, пенсии
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