Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО

05.08.2018 16:05

Подавляющее большинство граждан Украины поддерживает идею выплаты пенсий для людей, которые проживают за линией фронта. Об этом говорит опрос, осуществленный «GFK Украина».

Тем не менее чтобы получить доступ к пенсиям жители неподконтрольных территорий становятся фиктивными переселенцами.