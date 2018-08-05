Как добраться из Донецка до Волновахи за 20 грн: перевозчик раскрыл схему

05.08.2018 12:36

Жителей временно оккупированного Донецка, а также тех, кто следует в сам город, часто обманывают, зазывая в платные автобусы, пересекающие блокпосты. Плата за проезд достаточно высока, но на самом деле между блокпостами на Мариупольском направлении курсируют и бесплатные автобусы, благодаря которым вся поездка в целом может обойтись в 20 грн.

Схему раскрыл на своей странице в Facebook глава компании-перевозчика "ЛюксАвтоКом" Сергей Шитиков, передает donpress.com.

"Волноваха, за 20 гривен! Как быстро добраться из Донецка до Волновахи, всего за 20 грн.? Скажите это фантастика? Ай, нет. Но, приготовьтесь. Будет много "зрады"!" - написал он.

Схема движения для дончанина, желающего сэкономить, такова (сохранена стилистика автора):

1. Билет с оккупированного Южного автовокзала города Донецка на маршрутный автобус "Донецк - Новотроицкое" при предъявлении пенсионного удостоверения стоит, внимание... 12 рублей!!! (5 грн.) С выдачей билета в кассе!

2. Буферный автобус, от нулевого БП до КПВВ - 15 грн.! Без выдачи билета, но с кондуктором и только по сидячим местам.

3. И да! Действительно, от КПВВ Новотроицкое до Волновахи ходит бесплатный автобус!

Как видно из схемы, дешево могут ездить прежде всего пенионеры. Однако если воспользоваться таким маршрутом, можно сэкономить даже без наличия пенсионного удостоверения.

При этом следует учитывать фактор обмана на КПВВ. "Тут опять внимание! Бесплатный автобус стоит за территорией КПВВ, там же, где автобусы на Мариуполь и другие, более дальние направления. А платные, до Волновахи, по 40грн., прям возле паспортного контроля. В которые по прежнему, чуть ли не загоняют людей, прошедших паспортный контороль, обманывая, что бесплатных автобусов нет и кроме автобуса, стоящего на самом КПВВ, других вариантов добраться до Волновахи - нет! Думаю, и на других КПВВ ситуация аналогичная!" - написал Сергей Шитиков.

Эту информацию подтверждают и другие дончане - они тоже отмечают, что в кассах автовокзала есть скидка для пенионеров, однако очень часто кассиры обманывают граждан, говоря им, что билеты закончились или льгота не действует. "Скидка есть, если вы покупаете билет в кассе и предъявляете пенсионное удостоверение. Второй вопрос, что кассиры не охотно продают билеты льготникам,часто обманывая, что билетов на данный рейс уже нет. Но скидка есть, моя пожилая родственница всегда ездила по льготному билету", - отметила дончанка.