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Как пенсионеру-переселенцу получить свою пенсию? ВИДЕО
05.08.2018 12:15
Четыре года пенсионеры, оставшиеся на неподконтрольной территории, не получают свои пенсии. Правительство объясняет, что возможности доставлять наличку в Донецк и Луганск, нет.
Пожилым людям, чтобы получить положенные по закону выплаты, необходимо приехать на украинскую территорию и проделать все положенные процедуры.
Теги: Донбасс, пенсионер, переселенец, пенсии
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- Боевики «ДНР» вербуют «новобранцев» в колониях Горловки10:39
- Объединенные силы и террористы России понесли потери на Донбассе10:22
- В районе шахты «Юнком» появились провалы грунта09:58
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- В Донецке ставят на железной дороге ставят гнилые шпалы09:22
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- Появились данные о потерях украинских военных на Донбассе08:49
- Как переселенцу избежать платных услуг в «Ощадбанке»11:50
- Новое Министерство Украины контролирует соблюдение прав жителей неподконтрольных территорий. ВИДЕО11:27
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО11:06
- Боевики «ДНР» вербуют «новобранцев» в колониях Горловки10:39
- Объединенные силы и террористы России понесли потери на Донбассе10:22
- В районе шахты «Юнком» появились провалы грунта09:58
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