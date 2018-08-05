Как пенсионеру-переселенцу получить свою пенсию? ВИДЕО

05.08.2018 12:15

Четыре года пенсионеры, оставшиеся на неподконтрольной территории, не получают свои пенсии. Правительство объясняет, что возможности доставлять наличку в Донецк и Луганск, нет.

Пожилым людям, чтобы получить положенные по закону выплаты, необходимо приехать на украинскую территорию и проделать все положенные процедуры.