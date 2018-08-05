Молодежь, живущая на неподконтрольной территории, может получить украинское образование. Всего лишь надо выбрать один из вариантов... ВИДЕО

05.08.2018 13:00

Как получить украинское образование юношам и девушкам, проживающим на неподконтрольной территории?

Есть три варианта того, как добиться данной цели - экстернат, дистанционное обучение, центры «Донбасс-Украина».

Каждый из вариантов имеет свои нюансы. Но каждый и них дает возможность молодежи получить диплом об окончании учебного заведения Украины.