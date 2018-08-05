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Переселенцам: Как получить ID-паспорт при достижении 14 лет
Правозащитникам поступает немало обращений от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) относительно регистрации места жительства, при получении ребенком паспорта в 14 лет. Сложность заключается лишь в том, что Государственная миграционная служба (ГМС) отказывает в регистрации места проживания на временно неподконтрольной украинской власти территории, предоставляя выписку из Единого государственного демографического реестра о регистрации места проживания, в котором место жительства не зарегистрировано.
Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа, передает dnews.dn.ua.
«Именно это причиняет большое количество неудобств, даже банально открыть карту в банке для получения различного рода выплат лицо без зарегистрированного места жительства не может», – отмечают правозащитники.
Так, следует знать: действующим законодательством предусмотрено, что оформить паспорт в виде ID-карты может любой гражданин Украины по достижении 14-летнего возраста. Также предоставляется возможность заменить имеющийся бумажный паспорт-книжечку на ID-карту по достижении 25- или 45-летнего возраста, при потере или похищении паспорта, в случае обнаружения в паспорте ошибок, повреждения или окончания срока его действия.
Лицам, проживающим на неподконтрольной территории Донецкой, Луганской областей и которые не являются внутренне перемещенными лицами, для получения ID-карты необходимо обращаться в территориальное подразделение ГМС, на которое возложено выполнение функций того подразделения ГМС, расположенного по месту регистрации лица и которое временно не выполняет своих функций вследствие ООС.
Переселенцам следует обращаться в территориальное подразделение ГМС, расположенное по месту их регистрации в качестве ВПЛ; центр предоставления административных услуг/государственного предприятия, относящегося к сфере управления ГМС, или его обособленное подразделение – при условии наличия оборудования для оформления заявлений-анкет средствами Единого государственного демографического реестра.
Если лицо признано судом ограниченно дееспособным или недееспособным, документы и заявление-анкета подаются одним из его законных представителей (одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей).
Правозащитники обращают внимание на сбор необходимого пакета документов, которые необходимо предоставить при получении паспорта в случае достижения 14 лет:
свидетельство о рождении (оригинал, а также желательно иметь с собой копию);
паспорт родителей/одного из них или законных представителей, которые являются гражданами Украины. В случае, если родители или законные представители на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, подается справка о регистрации лица гражданином Украины;
идентификационный номер или документ, подтверждающий отказ от его принятия;
документы, подтверждающие регистрацию места жительства ребенка до 2014 года (домовая книга или карта Ф.16);
свидетельство о браке (для родителей ребенка такие документы необходимы для подтверждения родственных связей);
справка о постановке на учет в качестве переселенца (для ВПЛ).
При этом, отмечают правозащитники, особые трудности возникают в предоставлении документов, подтверждающих место регистрации ребенка до 2014 года (домовой книги или карты Ф.16). Как правило, домовая книга в многоэтажных домах отсутствует, а карта Ф.16 имеется в паспортном столе на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.
«Следует знать, что в соответствии с п. 11 Постановления КМУ №207 от 02.03.2017 года "Об утверждении Правил регистрации места проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в Единый государственный демографический реестр", решение об отказе в регистрации/снятии с регистрации места проживания принимается в день обращения лица или его представителя путем указания в заявлении о регистрации/снятии с регистрации места проживания оснований отказа. На практике этого не происходит, письменное решение об отказе в регистрации места жительства не предоставляется, что в свою очередь делает невозможным обжалование такого решения в административном или судебном порядке», – разъясняют правозащитники.
Теги: Донбасс, Донецкая область, регистрация, Луганская область, документы, паспорт, ID-карта, переселенцы, ВПЛ
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