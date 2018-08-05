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Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО
05.08.2018 11:06
Минские соглашения — первый шаг на пути реинтеграции Донбасса. Эксперты отмечают, что благодаря Минским договоренностям удалось добиться определенных успехов — снизить интенсивность боевых действий, уменьшить число жертв, создать переговорную площадку.
Таким образом, процесс мирной реинтеграции Донбасса уже запущен, отмечают специалисты.
Теги: Донбасс, реинтеграция Донбасса, Минские соглашения
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