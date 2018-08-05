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Сплошной праздник: в сети высмеяли очередную показуху в Донецке

05.08.2018 14:26
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Сплошной праздник: в сети высмеяли очередную показуху в Донецке

В оккупированном Донецке на фоне разрухи и нищеты продолжают устраивать концерты.

На данный факт обращает внимание журналист Денис Казанский, передает apostrophe.ua.

"В Донецке с концертами помпезно отметили день железнодорожника. А за пару дней до этого отменили очередную партию пригородных поездов.

Снова показуха на фоне развала. Железнодорожникам платят копейки, вагоны пилят на металл, рельсы зарастают травой - жить стало лучше, товарищи!", - пишет он и публикует скриншоты пропагандистских материалов сепаратистов.



Теги: Донецк, Донбасс, праздник, зарплата, железная дорога, нищета, оккупация, концерт, разруха
 
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