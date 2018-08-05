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Архив - Донецкая область

В Донецке ставят на железной дороге ставят гнилые шпалы

05.08.2018 09:22
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В Донецке ставят на железной дороге ставят гнилые шпалы

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что на железнодорожных станциях устанавливают гнилые шпалы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка рассказывают, что по указанию оккупационных «властей ДНР» на железнодорожных станциях ставят вместо нормальных гнилые шпалы из «гумконвоев».

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«В прошлом году приехали шпалы из РФ, при выгрузке уронили одну и от удара о рельс она раскололась. Вместо пропитки креозотом шпалы вымазаны вонючей дрянью. Нередко такие шпалы легко лопаются вдоль после забивки третьего костыля»,

«Случайно попал на ж.д.станцию Донецк-2, что в районе Автомагазина, ж.д. пути в ужасном состоянии, рельсы лежат на гнилых шпалах, т.е.почти на земле, шпалы которые ставили из «гумонитарки» тоже уже гнилые, действует ограничение по скорости прохождения поездов».



Теги: Донецк, Донбасс, железная дорога, железнодорожный вокзал, гниль, оккупация, ДНР, соцсети, РФ
 
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