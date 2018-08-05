В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО

05.08.2018 13:39

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей после введения миротворческой миссии ООН может появиться Переходная Администрация. Перед принятием данного решения специалистами был тщательно изучен опыт работы миротворцев в других странах.

Соблюдение сторонами необходимых обязательств, предусматривающих соблюдение прав человека и основополагающих свобод — такие постулаты лежат в основе работы Переходной Администрации.