Последние новости раздела
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО13:39
- Боевики «ДНР» опубликовали список погибших «во время перемирия»13:21
- Молодежь, живущая на неподконтрольной территории, может получить украинское образование. Всего лишь надо выбрать один из вариантов... ВИДЕО13:00
- Как добраться из Донецка до Волновахи за 20 грн: перевозчик раскрыл схему12:36
- Как пенсионеру-переселенцу получить свою пенсию? ВИДЕО12:15
- Как переселенцу избежать платных услуг в «Ощадбанке»11:50
- Новое Министерство Украины контролирует соблюдение прав жителей неподконтрольных территорий. ВИДЕО11:27
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО11:06
- Боевики «ДНР» вербуют «новобранцев» в колониях Горловки10:39
- Объединенные силы и террористы России понесли потери на Донбассе10:22
В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО
05.08.2018 13:39
В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей после введения миротворческой миссии ООН может появиться Переходная Администрация. Перед принятием данного решения специалистами был тщательно изучен опыт работы миротворцев в других странах.
Соблюдение сторонами необходимых обязательств, предусматривающих соблюдение прав человека и основополагающих свобод — такие постулаты лежат в основе работы Переходной Администрации.
Теги: Донбасс, миротворцы, ОРДЛО, администрация
Читайте также:
- Донбассу нужен мир: Что предусматривает собой введение миротворцев на Донбасс
- Порошенко рассказал, когда проведут выборы в ОРДЛО
- Миротворцы для Донбасса: этапность и опасность
- Ходаковский о миротворцах на Донбассе: Попытка впихнуть невпихуемое
- Миротворцы на Донбассе: в Украине сделали интересное заявление
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО13:39
- Боевики «ДНР» опубликовали список погибших «во время перемирия»13:21
- Молодежь, живущая на неподконтрольной территории, может получить украинское образование. Всего лишь надо выбрать один из вариантов... ВИДЕО13:00
- Как добраться из Донецка до Волновахи за 20 грн: перевозчик раскрыл схему12:36
- Как пенсионеру-переселенцу получить свою пенсию? ВИДЕО12:15
- Как переселенцу избежать платных услуг в «Ощадбанке»11:50
- Новое Министерство Украины контролирует соблюдение прав жителей неподконтрольных территорий. ВИДЕО11:27
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО11:06
- Боевики «ДНР» вербуют «новобранцев» в колониях Горловки10:39
- Объединенные силы и террористы России понесли потери на Донбассе10:22
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО13:39
- Боевики «ДНР» опубликовали список погибших «во время перемирия»13:21
- Молодежь, живущая на неподконтрольной территории, может получить украинское образование. Всего лишь надо выбрать один из вариантов... ВИДЕО13:00
- Как добраться из Донецка до Волновахи за 20 грн: перевозчик раскрыл схему12:36
- Как пенсионеру-переселенцу получить свою пенсию? ВИДЕО12:15
- Как переселенцу избежать платных услуг в «Ощадбанке»11:50
- Новое Министерство Украины контролирует соблюдение прав жителей неподконтрольных территорий. ВИДЕО11:27
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО11:06
- Боевики «ДНР» вербуют «новобранцев» в колониях Горловки10:39
- Объединенные силы и террористы России понесли потери на Донбассе10:22
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории