В Украине появилось еще одно поколение «детей войны». ВИДЕО

05.08.2018 17:25

В Украине официально зарегистрировано 1,5 млн ВПЛ, 15 процентов из них — дети. Государством оговорены льготы, которые им предоставляются.

В настоящее время Верховнйо Радой рассматриваются законопроекты о предоставлении детям из зоны боевых действий статуса «детей войны».