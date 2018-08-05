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Архив - Донецкая область

Война не преграда! Молодежь, живущая по разные стороны фронта, общается и дружит. ВИДЕО

05.08.2018 17:53
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Война не преграда! Молодежь, живущая по разные стороны фронта, общается и дружит. ВИДЕО

Донецкая область разделена блокпостами и боевыми действиями. Чтобы пересечь линию разграничения, нужно выстоять огромную очередь на пропускных пунктах. Однако, несмотря на преграды, молодежь по обе стороны фронта продолжает поддерживать связи, дружить и общаться.




Теги: Донбасс, война, молодежь, дружба, блокпост
 
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