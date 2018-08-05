За сутки боевики стреляли 33 раза, погиб военнослужащий ВСУ

05.08.2018 08:14

За прошедшие сутки, 4 августа, незаконные вооруженные формирования 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ, один раз из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб и двое полицейских получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Широкино из 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по украинским позициям возле Новозвановки и Широкино.

По данным разведки, двое представителей ОРДЛО погибли, один получил ранения.