«Хочу в Щурово»: Жители Донецка рассказали, куда ездили на отдых

06.08.2018 14:13

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка рассказали, куда ездили на отдых, кроме морского курорта «ДНР» – Седово, и куда собираются поехать. Об этом люди пишут в соцсетях.

Многие дончане отдыхали или собираются отдыхать в российских городах и поселках, отмечая, что дорога в Краснодарский край – тяжелая:

Артем: «В конце августа – в Геленджик, Криница или Бетта (Краснодарский край РФ – прим. ред)»;

Юлия: «2 года подряд отдыхаю с семьей в Макопсе, район Сочи. Чем хорош отдых – это тишина, природа, шикарное чистое море и адекватные цены. Когда устаешь от тишины – скоростная электричка до Сочи в помощь»;

Евгения: «Мы только что приехали в Архипо-Осиповку (Краснодарский край)»;

«Elle Elle»: «В этом году были в Адлере, все очень понравилось, кроме тяжелой дороги».

Также дончане ездили в аннексированный Крым (через Россию) и в местный ландшафтный парк «Зуевский», расположенный в окрестностях поселка Зуевка (под Харцызском), а еще – в Абхазию:

Дима: «В том году – Геленджик и в конце лета – Зуевка. Геленджик – дороговато, любителям чистой воды нужно обязательно жить на мысе со стороны маяка. Зуевка – хороший бюджетный вариант с палатками. В этом году – Крым (Ялта) прям в период Чемпионата мира, вследствие чего цены на еду были немного завышены»;

Ваня «В Николаевку (Крым) хорошо было ехать через Украину, а через Россию сейчас очень далеко»;

Марина: «Абхазия!».

Кроме того, жители Донецка пишут об отдыхе на подконтрольных украинским властям территориях:

«Подслушано Донецк»: «Хочу в Щурово»;

Влад: «В Одессе отдыхал, все супер. Поеду еще»;

Наталья: «Жду конца августа и, как обычно, еду на Голубые озера (Донецкая обл. – прим. ред.)»;

Татьяна: «Люблю отдыхать в Ялте, Крым, хочу в Одессу»;

Алла: «Озеро Свитязь, Шатский район, Волынская область – как в раю».

Некоторые дончане отмечают, что этим летом никуда не ездили. «Аж нигде [не отдыхала] последние 2 года», – пишет Дарья.

Источник : https://dnews.