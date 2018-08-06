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Архив - Донецкая область

В Горловке по «инициативе» главаря «ДНР» Захарченко открываются секции «НАДО»

06.08.2018 19:05
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В Горловке по «инициативе» главаря «ДНР» Захарченко открываются секции «НАДО»

  

Во временно оккупированной Горловке в подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российским оккупантам пабликах появились объявления о наборе в секции «НАДО». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке в подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российским оккупантам пабликах появились объявления о наборе в секции «НАДО». Как поясняется, СК «НАДО» — «Народная Армия Донбасса», запустила программу НАДО ДОСТУПНЫЙ СПОРТ: Боевого Самбо, Смешанных Боевых Единоборств (ММА) и Рукопашного Боя». «Программа» запущена под эгидой главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Организация «НАДО» — не что иное, как экстремистская организация «Боевое Братство» под командованием Георгия Макарьева, инициатора кровавой бойни на Хованском кладбище в Москве 14 мая 2016 года. Занимающимся в спортивных «клубах» «НАДО» прививаются агрессивность и безоговорочное подчинение главарям «клуба».

В «спортивный клуб» заманивают с 9 лет, не зависимо от уровня спортивной подготовки и «совершенно бесплатно». 



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, Захарченко
 
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