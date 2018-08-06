- Бойцы ВСУ будет сбивать беспилотники над военными частями и полигонами21:04
- Тема Донбасса исчезает с международного радара – замглавы Управления ООН20:19
- Россия с Донбасса не уйдет, раскрыт план: весь мир требует от Украины единого шага20:03
- На Донбассе боевики проводят аресты лиц, подозреваемых в "нелояльности" к оккупантам - ГУР19:46
- В Горловке по «инициативе» главаря «ДНР» Захарченко открываются секции «НАДО»19:05
- Донецк сегодня – страх, деградация, упадок18:15
- «Хочу в Щурово»: Жители Донецка рассказали, куда ездили на отдых14:13
- В ОРДО за выходные задержано более 200 человек14:01
- В зоне ООС обострение: боевики понесли серьезные потери13:38
- В Киеве рады готовности ЕС восстанавливать Донбасс 11:34
Россия с Донбасса не уйдет, раскрыт план: весь мир требует от Украины единого шага
Верховная Рада Украины должна продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)
Однако, он вряд ли вступит в силу, так как Россия не собирается выводить свои войска с территории Донбасса. Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
По егословам, данный закон был нужен украинским дипломатам для усиления переговорной позиции по продлению санкций против РФ и был проголосован достаточно «драматично» осенью 2017 года.
«Вместе с тем, Россия ни на шаг не продвинулась в выполнении минских соглашений. Какой сценарий Кремля сейчас? Первое: на оккупированных территориях, по кремлевскому плану, как в ноябре 2014, готовятся к «выборам». Кремль ожидает (основания), что ВР в пыли предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, поэтому именно Украина обвинят в срыве политического блока и друзья Кремля в ЕС, мечтающих об отмене санкций, получат железобетонный аргумент. А боевики еще и проведут «выборы», в которых Кремль также обвинит Киев: мол, не может же регион быть без «власти», а Украина не пролонгировала закон и тем самым спровоцировала выборы на оккупированном Донбассе», — отметила Геращенко.
Политик отметила, что осенью украинский парламент ждет тяжелая дискуссия о продлении этого закона.
Геращенко отметила, что союзники Украину из США, ЕС, Франции Германии, Австрии уже сейчас призывают украинских парламентариев «дать им важен козырь для продолжения санкций».
«Тем более, всем очевидно, что пролонгация этого закона — чистая формальность, он не вступит в действие, поскольку РФ не собирается уходить из Донбасса», — подчеркнула Геращенко. По ее словам, на первой в сентябре согласительном совете она обратится к лидерам фракций с просьбой провести дискуссию по вопросу пролонгации закона и пообещала при необходимости прийти на встрече с фракциями и ответить на все вопросы.
«В письме Мартин Сайдик также отмечает, что пролонгация закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта. И также дало бы нужный сигнал международному сообществу для дальнейшей поддержки этих усилий», — подытожила политик.
Теги: Россия, Донбасс, план
- "Дворцовый переворот в Кремле неминуем", - российский эмигрант (ВИДЕО)
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- В России уже в ближайшее время возможен переворот - политолог
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- За 5 дней операции «Мигрант» на Луганщине выявили 19 фактов нарушения иностранцами правил пребывания в Украине21:17
- Бойцы ВСУ будет сбивать беспилотники над военными частями и полигонами21:04
- Тема Донбасса исчезает с международного радара – замглавы Управления ООН20:19
- Россия с Донбасса не уйдет, раскрыт план: весь мир требует от Украины единого шага20:03
- На Донбассе боевики проводят аресты лиц, подозреваемых в "нелояльности" к оккупантам - ГУР19:46
- В ОРЛО женщина оставила своего ребенка у больницы: у малышки обнаружили ссадины и дефицит массы тела19:12
- В Горловке по «инициативе» главаря «ДНР» Захарченко открываются секции «НАДО»19:05
- Часть Луганска останется без воды18:41
- В Луганской области осуждён боевик «народной милиции ЛНР»18:35
- Донецк сегодня – страх, деградация, упадок18:15
- За 5 дней операции «Мигрант» на Луганщине выявили 19 фактов нарушения иностранцами правил пребывания в Украине21:17
- Бойцы ВСУ будет сбивать беспилотники над военными частями и полигонами21:04
- Грядет серьезное подорожание хлеба: к чему готовиться украинцам20:45
- Гройсман увидел снижение смертности в Украине20:30
- Тема Донбасса исчезает с международного радара – замглавы Управления ООН20:19
- Россия с Донбасса не уйдет, раскрыт план: весь мир требует от Украины единого шага20:03
- На Донбассе боевики проводят аресты лиц, подозреваемых в "нелояльности" к оккупантам - ГУР19:46
- Отдать нельзя, оставить: СМИ рассказали, чего очень боится Россия и Путин 19:34
- В ОРЛО женщина оставила своего ребенка у больницы: у малышки обнаружили ссадины и дефицит массы тела19:12
- В Горловке по «инициативе» главаря «ДНР» Захарченко открываются секции «НАДО»19:05
- Названа неизвестная ранее причина лишнего веса13:13
- Особенности выбора качественной женской обуви11:44
- 6 пугающих звуков, которые должны обеспокоить каждого водителя20:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- "Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО