Россия с Донбасса не уйдет, раскрыт план: весь мир требует от Украины единого шага

06.08.2018 20:03

Верховная Рада Украины должна продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)

Однако, он вряд ли вступит в силу, так как Россия не собирается выводить свои войска с территории Донбасса. Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Она рассказала, что специальный представитель председательствующего в ОБСЕ Мартин Сайдик обратился к спикеру и заместителям ВР. В своем письме он обратил внимание на то, что осенью заканчивается действие Закона Украины, который предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

По егословам, данный закон был нужен украинским дипломатам для усиления переговорной позиции по продлению санкций против РФ и был проголосован достаточно «драматично» осенью 2017 года.

«Вместе с тем, Россия ни на шаг не продвинулась в выполнении минских соглашений. Какой сценарий Кремля сейчас? Первое: на оккупированных территориях, по кремлевскому плану, как в ноябре 2014, готовятся к «выборам». Кремль ожидает (основания), что ВР в пыли предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, поэтому именно Украина обвинят в срыве политического блока и друзья Кремля в ЕС, мечтающих об отмене санкций, получат железобетонный аргумент. А боевики еще и проведут «выборы», в которых Кремль также обвинит Киев: мол, не может же регион быть без «власти», а Украина не пролонгировала закон и тем самым спровоцировала выборы на оккупированном Донбассе», — отметила Геращенко.

Политик отметила, что осенью украинский парламент ждет тяжелая дискуссия о продлении этого закона.

Геращенко отметила, что союзники Украину из США, ЕС, Франции Германии, Австрии уже сейчас призывают украинских парламентариев «дать им важен козырь для продолжения санкций».

«Тем более, всем очевидно, что пролонгация этого закона — чистая формальность, он не вступит в действие, поскольку РФ не собирается уходить из Донбасса», — подчеркнула Геращенко. По ее словам, на первой в сентябре согласительном совете она обратится к лидерам фракций с просьбой провести дискуссию по вопросу пролонгации закона и пообещала при необходимости прийти на встрече с фракциями и ответить на все вопросы.

«В письме Мартин Сайдик также отмечает, что пролонгация закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта. И также дало бы нужный сигнал международному сообществу для дальнейшей поддержки этих усилий», — подытожила политик.