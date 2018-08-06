В Киеве рады готовности ЕС восстанавливать Донбасс

06.08.2018 11:34

Глава Украины приветствует готовность стран Евросоюза помочь в восстановлении освобожденных от сепаратистов территорий Донбасса.

Украина приветствует готовность стран Евросоюза присоединиться к восстановлению освобожденных от сепаратистов территорий Донбасса. Об этом в понедельник, 6 августа, заявил президент Петр Порошенко в своем Facebook.

"Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей", - написал он в соцсети.

Порошенко напомнил, что на саммите Украина-ЕС была достигнута договоренность о запуске его инициативы по "патронажу" со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин.

Напомним, ранее глава Минифраструктуры заявлял, что Украина понесла убытки в "десятки миллиардов гривен" от потери имущества на Донбассе и в "сотни миллионов гривен" из-за потери контроля над крымскими портами.

Перед этим сообщалось, что на Донбасс отправили 236 тонн гуманитарки.

Источник : https://korrespondent.net