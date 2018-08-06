В ОРДО за выходные задержано более 200 человек

06.08.2018 14:01

Оккупанты "ДНР" с 3 по 5 августа провели на оккупированной территории операцию «Ночной город», в ходе нее за нарушение "комендантского часа" задержано более 220 человек.

В пресс-службе "МВД ДНР" сообщают: «В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток, сотрудники министерства внутренних дел ДНР с 3 по 5 августа провели оперативно-профилактическую операцию «Ночной город». За нарушение комендантского часа был задержан 221 человек».

Источник : https://donpress.com