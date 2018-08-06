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Архив - Донецкая область

В зоне ООС обострение: боевики понесли серьезные потери

06.08.2018 13:38
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В зоне ООС обострение: боевики понесли серьезные потери

За прошедшие сутки боевики 40 раз открывали огонь по позициям ВСУ, 4 раза из тяжелого вооружения, в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения. 

В штабе ООС отметили: "Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Луганского и Гнутового из 82-мм минометов, а защитники Лебединского потерпели огневое воздействие из минометов калибром 120 мм".

С начала суток боевики 4 раза открывали огонь по украинским позициям возле Крымского, Марьинки и Лебединского. Один украинский военнослужащий получил ранения.

По данным украинской разведки, двое боевики погибли, семеро получили ранения.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, боевики, зона, потери, ООС
 
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