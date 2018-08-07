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Донецк и Марьинка напуганы сильными боями: "Дома трясутся, еле с огорода удрали. Оккупанты разошлись"
О боевых действиях в соцсетях пишут и жители Макеевки. Участники обсуждений жалуются, что боевики свою технику расположили вблизи домов.
В частности, сообщается о пушках террористов, в том числе и в жилых кварталах. Жители в страхе "ждут" ответки, и уже готовятся пережить тяжелую ночь, передает "Диалог.UA".
"Дырные что-то привезли в посадку возле дома, бахают, какие-то вспышки видим", "Что-то тяжелое гремит, пока не пойму", "Уже несколько часов так "развлекаются", это у них "перемирие" такое", - пишут жители Донецка.
О возобновлении боевых действий сегодняшним вечером сообщили и жители Марьинки. "Еле успели с огорода удрать", "Дыры все так уроды. Пушку поставили рядом с поселками, причем бьет равномерно", "Григорьевка, дома трясутся", "Ударные волны сотрясали все вокруг.. пули свистели во дворе.. " – пересказывают происходящее за их окнами жители ОРДО.
Теги: Донецк, Донбасс, Марьинка, боевики, взрывы, обстрелы, военная техника, оккупанты, ОРДО
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