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Как вывезти за границу ребенка-переселенца, если согласие одного из родителей получить невозможно. Разъяснения по новому закону

07.08.2018 11:59
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Как вывезти за границу ребенка-переселенца, если согласие одного из родителей получить невозможно. Разъяснения по новому закону

Родители, которые вывозят детей на оккупированные территории или за границу, часто сталкиваются с требованием предоставить разрешение от второго родителя. Это сделать сложно, если место его нахождения неизвестно, или он сам находится на оккупированной территории и доступа к нему нет.

Согласно новому закону №8296, который предусматривает новые правила выезда детей за границу в разных жизненных обстоятельствах, одному родителю в этих ситуациях больше не нужно будет получать разрешение от второго, если поездка планируется на срок до одного месяца. В этом случае согласие второго родителя не потребуется.

Какие документы нужно будет предъявить на границе?

Документ, подтверждающий место проживания ребенка с родителем, который его вывозит (соответствующую справку можно получить в суде или в органах опеки);
Документы, подтверждающие цель выезда и срок пребывания за границей (можно взять справку из медицинского или учебного заведения, приглашение для участия в конкурсе или хотя бы подтверждение бронирования билетов).

Что делать, если срок поездки превышает 1 месяц?

Родитель, который едет с ребенком, обязан передать второму родителю заказное письмо с сообщением о планируемой поездке. Второй родитель должен предоставить нотариально заверенное согласие.

Что делать, если получить согласие не получается?

Единственный выход - обратиться в суд. Благодаря новому закону судебные инстанции будут рассматривать эти вопросы по упрощенной системе - не более 60 дней.

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, закон, ребенок, граница, документы, родители, оккупация, переселенцы, ВПЛ
 
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