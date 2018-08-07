Ликвидирован боевик «ДНР» из Ясиноватой

07.08.2018 10:35

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Ликвидирован боевик «ДНР» из Ясиноватой.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 3 августа 2018 года ликвидирован боевик из Ясиноватой Ефанов Владимир Владимирович. Известно, что он родился в Ясиноватой 8 сентября 1995 года.