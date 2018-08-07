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Архив - Донецкая область

Ликвидирован боевик «ДНР» из Ясиноватой

07.08.2018 10:35
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Ликвидирован боевик «ДНР» из Ясиноватой

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Ликвидирован боевик «ДНР» из Ясиноватой.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 3 августа 2018 года ликвидирован боевик из Ясиноватой Ефанов Владимир Владимирович. Известно, что он родился в Ясиноватой 8 сентября 1995 года.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, ликвидация, боевик, оккупация, ДНР, потери
 
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