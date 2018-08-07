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"Могильная эстафета": Сети содрогнулись от хохота - Захарченко везут розу с могилы Милошевича
Главарю террористической "ДНР" Александру Захарченко везут необычный подарок - розу с могилы сербскго лидера Слободана Милошевича, умершего на скамье подсудимых в Гааге.
В Сети стоит громкий хохот от символичности подарка, передает "Диалог.UA".
Розу Захарченко в оккупированный Донецк везет одиозная российская спортсменка в пауэрлифтинге Марьяна Наумова, дисквалифицированная пожизненно за допинг. Эта любительница "русского мира", побывав в усадьбе Милошевича, не придумала ничего лучшего, чем преподнести главарю "ДНР" такой оригинальный подарок.
Внимание на символизм произошедшего в Facebook обратил известный украинский политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий. "Могильная эстафета: Милошевич вахту сдал, Захарченко примет. Бабе-тяжеловесу из РФ пришла в голову замечательная идея: а не привезти ли розочку с могилы Милошевича в Донецк Захарченко? Ага - на уже его могилку", - постебался он.
Теги: Донбасс, подарок, Сербия, могила, ДНР, роза, Захарченко, РФ
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