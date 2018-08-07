НАБУ займется расследованием захвата угольных пластов шахт Донбасса

07.08.2018 16:24

Народный депутат Дмитрий Добродомов обратился с депутатским обращением в Генпрокуратуру Украины по поводу незаконной передачи угольных пластов государственных шахт Донбасса частным структурам, принадлежащим сыну беглого президента Януковича Александру.

Во время правления Виктора Януковича была запущена схема теневой приватизации государственных шахт, которая заключалась в том, что перспективные угольные пласты на предприятиях отдавались в пользование частным фирмам.

Именно тогда некоторые государственные шахты Донетчины передали свои наиболее перспективные угольные пласты частным фирмам, которые фактически принадлежали сыну Виктора Януковича Александру.

После бегства Януковича из Украины, трудовые коллективы безрезультатно пытаются вернуть «хлебные» пласты в распоряжение шахт, однако в феврале текущего года люди Януковича перепродали государственные пласты. По мнению главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, к афере имеет прямое отношение министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Шахты, у которых отобраны пласты, не имеют возможности полноценно работать, — сообщил Михаил Волынец ИА „Вчасно“. — Захват пластов — основная причина постоянных невыплат зарплат на ГП „Селидовуголь“. При этом министр угольной промышленности Игорь Насалик, который покрывает всю эту аферу, обвиняет шахты, у которых фактически украли пласты, в неприбыльности. Однако, раз угольные пласты юридически не принадлежат шахтам, горняки не могут их разрабатывать, поскольку частные структуры, завладевшие ими, требуют плату за это».

Профсоюзный лидер сообщил, что борьба за возвращение пластов длится уже несколько лет, теперь же, благодаря депутатскому обращению, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры ГПУ внес соответствующие ведомости в Единый реестр досудебных расследований.

«С этого момента начинается расследование уголовного дела, которым будут заниматься детективы Национального антикоррупционного бюро Украины», — заявил Михаил Волынец.