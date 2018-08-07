Оккупационные «власти ДНР» обещают вернуть «Интертелеком» до 10 августа

07.08.2018 09:54

Несколько дней назад во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах пропала связь мобильного оператора «Интертелеком». Оккупационные «власти ДНР» по традиции выдвинули «верисю» об «аварии». Однако, сегодня людям начали обещать, что вернуть «Интертелеком» к 10 августа.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Несколько дней назад во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах пропала связь мобильного оператора «Интертелеком». Оккупационные «власти ДНР» по традиции выдвинули «верисю» об «аварии». Однако, сегодня людям начали обещать, что вернуть «Интертелеком» к 10 августа. Эту новость сообщают дончане друг другу в соцсетях. Некоторым о дате возврата связи сообщили работники офисов «Итнертелекома».

При этом не стоит забывать, что возвращение Vodafone было «к 14.00, затем через два дня, к концу недели и т.д.». оккупационным «властям ДНР» не впервой кормить народ обещаниями, а «девушка в офисе» не решает никаких проблем, только озвучивает то, что велено говорить.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Донецк Заехал только что в Интертелеком, который на пожарке. Девушка менеджер говорит, что ее руководство дало указание на все вопросы связанные с: «когда связь вернеться, вы ещё будете работать ,, что у вас случилось» отвечать — до10 августа должны починить. Больше подробностей нет»,

«Я тоже слышал такое. При чем не от них(офисных), а от техперсонала. Посмотрим. Ждать не долго»,

«Наверно всем такую установку разослали за 10 августа».