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Озеро с 300 тысячами тонн химикатов: СМИ рассказали о "бомбе замедленного действия" на Донбассе
Всего в 3 км от оккупированной Горловки находится отстойник, заполненный тысячами тонн химикатов. Его разрушение обернется экологической катастрофой не только для Украины, но и для РФ.
О грозящей экологической катастрофе рассказал проект "Донбасс Реалии", передает "Диалог.UA".
Речь о нашумевшем Торецком фенольном заводе, о котором Киев бьет тревогу уже несколько лет. Его отстойник находится всего в паре километров от оккупированного гибридной армией РФ города Горловки. Террористы с опасным объектом не осторожничают. На него периодически летят их снаряды, что очень и очень опасно.
Журналисты отметили, что в отстойнике глубиной в 15 метров сегодня хранятся около 300 тысяч смертельно ядовитых веществ. Объект уже сегодня потерял целостность - в конце июля в результате обстрела оккупантами позиций ВСУ в нем появилась серьезная трещина. Разрушение удалось экстренно "залатать".
В случае разрушения объекта, предупреждают эксперты, ядовитые вещества попадут в воду и на Донбассе разразится экологическая катастрофа. Под угрозой реки Кривой Торец, Северский Донец, Дон, а также Азовское море.
Сейчас власти Украины отнесли данный объект на Донбассе в список зон повышенного риска. Они готовы к эвакуации населения в любое время.
Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, Горловка, СМИ, катастрофа, озеро, экология, химикаты, ВСУ, РФ
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