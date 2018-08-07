- Тука: "Прежнего Донбасса уже не будет"22:31
- В ОРДО подорвали при помощи ПТУР "Урал" с боевиками: трое погибших21:10
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- Добегался: убийцу и террориста "ДНР" Безрукова поймали в Казахстане и наказали по заслугам. ВИДЕО20:09
- В ОРДЛО погиб замкомандира из РФ: появились детали18:11
- После "морковного заговенья": Гиркин рассказал, когда пройдут "выборы" в ОРДЛО17:19
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта16:57
- НАБУ займется расследованием захвата угольных пластов шахт Донбасса16:24
- Захарченко и компания передумали проводить «выборы»13:01
- В ОРДЛО представители УПЦ МП вербуют боевиков из прихожан12:46
В «ДНР» подписан ещё один указ о школьной форме
Главарь «ДНР» Александр Захарченко подписал очередной указ о… «школьной форме». Т.е. обязательном её введении, но уже с 2019 года.
Вот что стало узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» во главе с Александром Захарченко издают и переиздают один и тот же указ бесконечное количество раз, выдавая его за новый. Правда, может поменяться дата. Так, начиная с 2017 года, в «ДНР» муссируется вопрос введения «обязательной школьной формы единого образца». Но, сначала речь шла о введении школьной формы с начала 2017 учебного года, затем 2018, теперь с 2019.
И снова сообщается, что «дизайнеры уже разрабатывают образцы новой школьной формы». Если сначала школьная форма была обещана бесплатно, затем по фиксированной цене, то теперь о ценах речь не ведется. Жители временно оккупированных территорий Донецкой области воспринимают заявления главарей «ДНР» кто с мрачным юмором, а кто просто с досадой и раздражением.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Наверное под флаг ДНР сделают: у мальчиков черная кепка, синяя спортивная форма с красными лампасами, а у девочек черный бюстгальтер, синие стринги и красные лабутены»,
«Совершенно бесполезный приказ. Мало кто в ДНР может себе это позволить. Для начала нужно улучшить благосостояние жителей, только после начинать реализацию подобных идей»,
«На геев из Европы дети в ней похожи. А где косоворотки, треники, кепки, и кокошники с георгиевскими лентами?! Ну или френчи а-ля Стали на худой конец?!!».
Теги: Донбасс, указ, школьная форма, оккупация, ДНР, Захарченко, соцсети
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Главарь "ДНР" Захарченко в жуткой панике
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Главарь "ДНР": "Нам противостоит коварный и сильный враг. Понятно, что я не о Киеве..."
- Пропагандисты «ЛДНР» рассказывают о «перспективах». Люди не верят
- Тука: "Прежнего Донбасса уже не будет"22:31
- В ОРДО подорвали при помощи ПТУР "Урал" с боевиками: трое погибших21:10
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- Добегался: убийцу и террориста "ДНР" Безрукова поймали в Казахстане и наказали по заслугам. ВИДЕО20:09
- В ОРДЛО погиб замкомандира из РФ: появились детали18:11
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности17:42
- После "морковного заговенья": Гиркин рассказал, когда пройдут "выборы" в ОРДЛО17:19
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта16:57
- НАБУ займется расследованием захвата угольных пластов шахт Донбасса16:24
- «В республике преступности нет»: В Луганске люди жалуются на кражи в дневное время16:02
- Тука: "Прежнего Донбасса уже не будет"22:31
- Россия готовит массовые провокации и захват Херсона: генерал ВСУ Романенко сделал громкое заявление22:05
- В одесской пиццерии женщину укусила крыса21:44
- В ОРДО подорвали при помощи ПТУР "Урал" с боевиками: трое погибших21:10
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- Добегался: убийцу и террориста "ДНР" Безрукова поймали в Казахстане и наказали по заслугам. ВИДЕО20:09
- Стало известно, как работодатели обманывают украинцев19:42
- «Будут эвакуированы тысячи людей»: Украине предрекли новую катастрофу19:14
- Случилось то, чего так боялись украинские автомобилисты18:39
- В ОРДЛО погиб замкомандира из РФ: появились детали18:11
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- Стало известно, как работодатели обманывают украинцев19:42
- 7 ошибок перед сном, из-за которых растёт вес15:19
- Если бы все водители знали эти 18 правил, 90% ДТП бы просто не было13:45
- Может привести к летальному исходу: Супрун рассказала об опасности гомеопатии22:33
- Названа неизвестная ранее причина лишнего веса13:13
- Особенности выбора качественной женской обуви11:44
- 6 пугающих звуков, которые должны обеспокоить каждого водителя20:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО
- Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО
- Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
- "ЛНР" и "ДНР" хотят объединить, Пасечник уехал в Москву