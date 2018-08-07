В «ДНР» подписан ещё один указ о школьной форме

07.08.2018 07:43

Главарь «ДНР» Александр Захарченко подписал очередной указ о… «школьной форме». Т.е. обязательном её введении, но уже с 2019 года.

Вот что стало узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» во главе с Александром Захарченко издают и переиздают один и тот же указ бесконечное количество раз, выдавая его за новый. Правда, может поменяться дата. Так, начиная с 2017 года, в «ДНР» муссируется вопрос введения «обязательной школьной формы единого образца». Но, сначала речь шла о введении школьной формы с начала 2017 учебного года, затем 2018, теперь с 2019.

И снова сообщается, что «дизайнеры уже разрабатывают образцы новой школьной формы». Если сначала школьная форма была обещана бесплатно, затем по фиксированной цене, то теперь о ценах речь не ведется. Жители временно оккупированных территорий Донецкой области воспринимают заявления главарей «ДНР» кто с мрачным юмором, а кто просто с досадой и раздражением.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Наверное под флаг ДНР сделают: у мальчиков черная кепка, синяя спортивная форма с красными лампасами, а у девочек черный бюстгальтер, синие стринги и красные лабутены»,

«Совершенно бесполезный приказ. Мало кто в ДНР может себе это позволить. Для начала нужно улучшить благосостояние жителей, только после начинать реализацию подобных идей»,

«На геев из Европы дети в ней похожи. А где косоворотки, треники, кепки, и кокошники с георгиевскими лентами?! Ну или френчи а-ля Стали на худой конец?!!».